Wie die Polizei Mittelfranken am Montag (3. Oktober 2022) bekannt gibt, hat ein Unbekannter in den frühen Samstagmorgenstunden (1. Oktober) eine Tankstelle in Erlangen überfallen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 3.30 Uhr betrat demnach ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Werner-von-Siemens-Straße und forderte unter Vorhalt eines länglichen Gegenstandes (vermutlich ein Messer) die Herausgabe von Bargeld.

Überfall auf Tankstelle in Erlangen: Mehrere Hundert Euro erbeutet

Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in nördliche Richtung mit der Beute von mehreren Hundert Euro und diverser Tabakwaren. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt,

circa 180 cm groß,

war mit einer dunklen Jacke und

einer dunklen Hose bekleidet.

Der Mann hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und war mit einem bunten Tuch maskiert.

Er war möglicherweise mit einem Messer bewaffnet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333..

Vorschaubild: © Carsten Koall/dpa/Symbolbild