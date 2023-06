Erlangen-Tennenlohe: Solarpark geplant - Stadtrat mit zwei Beschlüssen

Wie die Stadt Erlangen berichtet, beabsichtigt die Firma Südwerk GmbH, auf drei Flächen nordwestlich und südöstlich der Tennenloher Straße Wetterkreuz nach Großgründlach eine Freiflächen-Photovoltaikanlage (Solarpark) zu errichten und zu betreiben. Im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Stadtrats wurden am Dienstag dazu in einem Parallelverfahren (zwei Beschlüsse in gleicher Sitzung) die planungsrechtlichen Grundlagen geschaffen. So wurde beschlossen, für das Gebiet den Flächennutzungsplan (FNP) mit integriertem Landschaftsplan zu ändern und gleichzeitig wurde der Bebauungsplan Nr. T 473 aufgestellt. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden ist herbeizuführen.

Mit der Änderung des FNP 2003 sollen die Flächen für den geplanten Solarpark als Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaik“ dargestellt werden. Darüber hinaus sollen in deren Umfeld Flächen für Landwirtschaft sowie in geringem Umfang Grünflächen und Verkehrsflächen dargestellt werden.

„Es liegt im Interesse der Stadt, wir werden versuchen die unterschiedlichen Interessen und Fachbelage im Verfahren zu berücksichtigen, um eine allgemein zukunftsorientierte Lösung zu finden“, sagt Planungs- und Baureferent Josef Weber.

Hintergrund und Planungsziel: Die Grundstücke für den geplanten Solarpark liegen zum Teil im Bereich von im Flächennutzungsplan 2003 dargestellten Gewerbeflächen, die jedoch nicht realisiert wurden. Die Flächen waren als Teil des nicht weiterverfolgten gemeinsamen Gewerbeparks Nürnberg-Fürth-Erlangen in den 1990er Jahren projektiert worden. Eine Entwicklung der Gewerbeflächen ist aus heutiger Sicht nicht absehbar. Dagegen liegt die Verwirklichung von Projekten zur Erzeugung regenerativer Energie im Interesse der Stadt. Daher wird dem konkreten Vorhaben des Solarparks der Vorzug gegeben.