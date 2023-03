Stadt Erlangen erhöht Gebühren für Kindertageseinrichtungen

Die Stadt Erlangen hat angekündigt, zum neuen Kita-Jahr ab 1. September 2023 die Gebühren für Kindertageseinrichtungen zu erhöhen. In einem zweiten Schritt sollen die Kosten ein Jahr später erneut angehoben werden. Hintergrund dafür sei, dass die städtischen Einrichtungen "erheblich unter Vergleichswerten" liegen. Worauf Eltern sich nun einstellen müssen.

Erlangen: Kita-Gebühren und Verpflegungskosten werden erhöht

Wie die Stadt erklärt, müssen die Gebühren für Kindertageseinrichtungen angepasst werden: "Der Besuch für Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen wird künftig teurer", halten die Verantwortlichen fest.

In seiner Sitzung am Donnerstag (30. März 2023) beschloss der Stadtrat die Gebührensatzänderung, die zum neuen Kita-Jahr ab 1. September 2023 in Kraft tritt. Eine Prüfung des Kommunalen Prüfungsverbands im Jahr 2022 habe die Erhöhung der Sätze dringend angemahnt.

Zum Hintergrund der Entscheidung erklärt die Stadt, dass die derzeit gültigen Beiträge für die städtischen Regeleinrichtungen seit 2016, für die Spiel- und Lernstuben bereits seit 2012 unverändert seien und die Gebühren "erheblich sowohl unter den örtlichen als auch den überörtlichen Vergleichswerten liegen".

So viel müssen Eltern künftig zahlen - "in allen Buchungskategorien"

Auch der Vergleich zu den Elternbeiträgen der freien und gemeinnützigen Träger zeige starke Abweichungen, "was von diesen auch aus Wettbewerbsgründen und in Sorge um die wirtschaftliche Situation ihrer Einrichtungen immer wieder moniert wird." Die Gebührenerhöhungen erfolgen in zwei Schritten jeweils zum neuen Kita-Jahr zum 1. September in 2023 und 2024.

Anhand des Beispiels Krippe teilt die Stadt mit: "Die Gebühr für den Besuch einer Kindertageseinrichtung von Kindern unter zweieinhalb Jahren soll in einem ersten Schritt zum 1. September 2023 um 20 Euro in allen Buchungskategorien und in einem zweiten Schritt zum 1. September 2024 um weitere zehn Euro in allen Buchungskategorien erhöht werden."

Damit wolle man "zumindest zum Durchschnittswert der kommunalen Vergleichsstädte" aufschließen. Für ältere Kinder in Kindergärten oder Horten erhöhe sich die Gebühr im ersten und zweiten Schritt jeweils um zehn Euro. Auch die Verpflegungskosten werden im Sinne einer "kostendeckenden Kalkulation" erhöht: Statt derzeit 44 Euro müssen Eltern künftig 50 Euro bezahlen.