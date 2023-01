Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind das Ergebnis eines "nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfalls", wie die Erlanger Polizeiinspektion aus dem Stadtgebiet berichtet.

Ungewöhnlich an dem Unfall ist vor allem, dass keine Autos, sondern eine Rikscha daran beteiligt war. Deren 56-jähriger Fahrer war am Mittwochmittag (11. Januar 2023) mit zwei Fahrgästen in Erlangen unterwegs. Dabei fuhr er eine abschüssige Strecke vom Kapellensteg kommend auf der Ulrich-Schalck-Straße entlang, so die Polizei weiter.

Rikscha-Unfall in Erlangen - in Maschendrahtzaun gelandet

Plötzlich habe sich das Gefährt aber aufgrund eines technischen Defektes weder lenken noch bremsen lassen. Ungebremst fuhr die Rikscha daraufhin in den Maschendrahtzaun eines Autohauses und stieß dort noch gegen einen ausgestellten Neuwagen.

Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass einer der Fahrgäste, ein 73-jähriger Mann, aus der Rikscha fiel und sich dabei eine Kopfverletzung zuzog. Auch der 56-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An der Rikscha sowie am Gartenzaun und dem dahinter ausgestelltem Neuwagen entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus Erlangen: Geladen und griffbereit - Junge Männer mit Waffen auf der A3 erwischt

Vorschaubild: © Wolfgang Filser/colourbox.de