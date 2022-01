Bereits am Montag, dem 27. Dezember2021, ereignete sich ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall in der Äußeren Brucker Straße auf Höhe des Friedhofs in Erlangen.

Ein 45-jähriger Radler war auf dem dortigen Geh- und Radweg unterwegs, als ein angeleinter, kleiner Hund den Weg kreuzte, wie die Polizei Erlangen-Stadt mitteilt.

Erlangen: Radler stürzt über gespannte Leine und stürzt

Der Radler übersah die gespannte Leine und kam zu Sturz. Der Hund erschrak sich und rannte mitsamt seiner Halterin davon.

Der gestürzte Radfahrer begab sich im Nachgang in eine Klinik. Dort wurden schwere Verletzungen diagnostiziert. Der 45-Jährige erlitt unter anderem eine Fraktur der Schulter. Ob der Hund bei der Kollision ebenso verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Zur Klärung des genauen Unfalls sucht die Polizei nun nach dem Hund beziehungsweise nach dessen Halterin. Die unbekannte Frau wird gebeten, sich mit der Erlanger Polizei unter der Telefonnummer 09131/760-114 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Asya Vee/unsplash.com (Symbolbild)