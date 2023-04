Wenn ein Kind schwer erkrankt oder eine Behinderung hat, treten Geschwister oftmals in den Hintergrund. Um sich deren Gefühlen und Bedürfnissen anzunehmen, schrieb und illustrierte Sozialpädagogin Leonie Baltruweit, Mitarbeiterin der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e. V. und bis 2022 langjährige Mitarbeiterin des Psychologischen Dienstes der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Prof. Dr. Joachim Wölfle) des Uniklinikums Erlangen, im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin das Kinderfachbuch „Schwere Zeiten im Wunderwald“. Wie das Universitätsklinikum Erlangen erklärt, soll die einfühlsame Tiergeschichte Kindern dabei helfen, ihre Gedanken und Emotionen zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Prof. Dr. Markus Metzler, Leiter der Kinderonkologie des Uniklinikums Erlangen, verfasste das Vorwort des Buches, das kürzlich im Mabuse-Verlag erschienen ist. Der Verein Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen sowie die Alexander Beck Kinderfonds Stiftung unterstützten das Projekt mit jeweils 10.000 Euro, weitere 4.500 Euro spendete die Hildegard Stiegler-Stiftung.

Das Buch erzählt die Geschichte des kleinen Rehmädchens Millie, das im Wunderwald unerwartet zusammenbricht. Die anderen Tierkinder machen sich deshalb große Sorgen. Doch glücklicherweise steht ihnen die weise Frau Schildkröte helfend zur Seite. Am Ende jedes Kapitels stellt die Erzählerin, Waldeule Hildegard, Fragen an die kleinen Leserinnen und Leser, um einen Dialog anzuregen. In einem Fachteil für Erwachsene erläutern Expertinnen außerdem, welche besonderen Bedürfnisse Geschwister von schwer kranken Kindern haben und wie sie beachtet und gestärkt werden können. „Es ist wichtig, trotz aller Sorge um ein krankes Kind auch die Geschwister nicht zu vergessen – dazu wird das Buch beitragen, indem es Erwachsenen eine Hilfestellung bietet, um mit betroffenen Kindern ins Gespräch zu kommen und mögliche Unsicherheiten abzulegen“, sagte Prof. Metzler. Unter anderem wird das neue Kinderbuch im Bayerischen Zentrum für Krebsforschung dazu dienen, junge Patientinnen, Patienten, ihre Geschwister und Angehörigen umfassend zu informieren und zu unterstützen.

„‚Schwere Zeiten im Wunderwald‘ wurde mit Geschwistern schwer kranker Kinder evaluiert und sie durften auch das Ende mitbestimmen“, berichtete Leonie Baltruweit. Seit 2014 ist die Autorin in der psychosozialen und psychologischen Begleitung von Familien mit einem krebskranken Kind tätig. „Aufgrund meiner Erfahrungen ist dieses Buch ein echtes Herzensprojekt für mich. Denn Geschwister nehmen sich oft zurück und vermeiden es, ihre Sorgen offen zu zeigen, um ihre Eltern nicht zusätzlich zu belasten. Bei all denjenigen, die die Veröffentlichung meines Kinderbuches überhaupt erst möglich gemacht haben, möchte ich mich vielmals bedanken.“

Unterstützung aus der Region

Ebenso wie die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e V. stellte auch die Alexander Beck Kinderfonds Stiftung 10.000 Euro zur Verfügung, damit die Erlanger Kinderklinik nun mit 416 Exemplaren des neuen Kinderfachbuchs ausgestattet werden kann, die künftig an betroffene Familien verteilt werden. „Wir möchten gezielt hilfsbedürftige und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus der Region unterstützen“, sagte Vorstandsmitglied Petra Beck bei der offiziellen Spendenübergabe an Leonie Baltruweit und Prof. Metzler. „Daher freuen wir uns sehr, dieses besondere Buchprojekt fördern zu können und möchten all denjenigen, die unsere Stiftung mit Spenden bedenken, unseren Dank aussprechen“, ergänzte ihr Kollege Tobias Ballbach.

„Nicht nur die Behandlung ist wichtig, auch das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten und deren Familien sollte bestmöglich gefördert werden. Die wertvolle Arbeit von Frau Baltruweit und der gesamten Klinik zu unterstützen, ist uns daher ein besonderes Anliegen“, betonte Andrea Lehner vom Erb- und Stiftungsmanagement Nürnberg und Region der HypoVereinsbank, als sie zusammen mit ihrem Kollegen Ralf Kublick, Filialdirektor der HypoVereinsbank im Filialverbund Nürnberg-Nord, einen Spendenscheck der Hildegard Stiegler-Stiftung im Wert von 4.500 Euro an Leonie Baltruweit und Michael Anthony vom Psychologischen Dienst der Kinderklinik überreichte.