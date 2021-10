In Erlangen gibt es seit dieser Woche ein neues Restaurant: Am Mittwoch (27. Oktober 2021) öffnete die Pizzeria Bella Ciao in der Bismarckstraße 32 ihre Pforten. Zur Neueröffnung haben sich die Betreiber etwas Besonderes einfallen lassen: Als Sonderaktion gibt es für alle Gäste kostenlose Pizza - entsprechend groß ist der Ansturm. "Seit zwei Tagen haben wir auf. Allein heute waren 200 bis 300 Leute bei uns im Laden", berichtet Inhaber Mohammed Mustafa inFranken.de stolz.

Gratis gibt es in den ersten Tagen des neuen Lokals demnach eine 24 Zentimeter große Pizza Margherita. "Egal, welches Alter oder Aussehen - jeder kriegt die Pizza kostenlos", verspricht der Gastwirt. Mit seinem Eröffnungsspecial will er möglichst viele Gäste anlocken. Das ungewöhnliche Konzept geht bislang offenbar auf. "Das ist die beste Werbung, die ich je gemacht habe", konstatiert der Pizzeria-Chef zufrieden.

Pizzeria Bella Ciao: Erlanger Gastronom plant neue Restaurant-Kette

Mustafa ist laut eigener Schilderung seit 20 Jahren im Gastronomiebereich tätig. "Und seit 15 Jahren bin ich schon in Erlangen. Dort bin ich inzwischen recht berühmt", hält er augenzwinkernd fest. Durch die Aktion zur Neueröffnung sollen möglichst viele Erlanger und Erlangerinnen auf den Geschmack kommen. "Bei uns wird alles frisch zubereitet. Wir benutzen keine Fertigprodukte", sagt der Pizzabäcker. "Auch der Teig wird per Hand gemacht und auf Stein gebacken." In den Ofen des Restaurants passen demnach bis zu 18 Pizzas gleichzeitig.

Die neu eröffnete Pizzeria Bella Ciao in Erlangen ist aktuell Mustafas einziges Projekt. Dabei soll es laut seiner Vorstellung aber keineswegs bleiben. "Was ich mir wünsche? Mein Ziel ist eine Kette", verrät er inFranken.de. Einzelheiten sollen diesbezüglich erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden. Gegenwärtig steht zunächst einmal der Restaurant-Start in der Bismarckstraße im Fokus.

Kostenlose Pizza: Gratisaktion soll auch in Zukunft weitergehen

Die Gratisaktion der Pizzeria Bella Ciao läuft noch bis kommenden Dienstag (2. November 2021). Aber auch für die Zeit danach sollen die Sparfüchse unter den Erlanger Pizza-Fans auf ihre Kosten kommen. "Anschließend wird es die kostenlose Pizza einmal pro Wochen geben", verrät Mustafa vorab. Der Wochentag soll dabei jedes Mal wechseln. "Das fängt kommende Woche am Dienstag an. Die Woche darauf ist es der Mittwoch", kündigt der Pizzeria-Inhaber an. "Das wechselt dann immer so weiter."

