Kaum stattgefunden und auch schon wieder vorbei, aber dieser Tag wird noch lange im Gedächtnis bleiben. Denn: Die erste Ausgabe von Summerbreak Wöhrmühle, dem Festival zum Mitmachen, kann man Dank knapp 1000 Besucher*innen mit Fug und Recht als vollen Erfolg verbuchen, wie die E-Werk Kulturzentrum GmbH erklärt.

Mit einer bunten Mischung aus Konzerten, DJing, Wortkunst, Interviews und einer Vielzahl an Mitmachaktionen war immerhin auch für jeden Geschmack etwas geboten. Egal ob beim Upcycling, Zeichnen, Power Writing, Tanz- oder Akrobatikworkshop, es gab zahlreiche Möglichkeiten, um sich auszuprobieren, zu connecten und vielleicht sogar eine neue Leidenschaft zu entdecken. Die lauschige Festivalatmosphäre gab es gratis obendrauf.

Es war aber nicht alles nur eitel Spiel: Mit engagierten Vertreter*innen des Jugendparlaments wurde über die anstehende Landtagswahl, die Neuwahl des Jugendparlaments und weitere politische Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen diskutiert.

"Wofür auch immer ihr am Ende da wart: Wir freuen uns riesig über den regen Zuspruch und entlassen euch hiermit mit einem dicken Dankeschön in einen langen Sommer. Und wir hoffen. Darauf, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen, wenn es wieder heißt: Es ist Summerbreak Wöhrmühle!", so das E-Werk.

Das Summerbreak Wöhrmühle war eine Veranstaltung des Jugendparlament Erlangen in Kooperation mit dem Kulturzentrum E-Werk.