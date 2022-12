Auf der Weinstraße in Erlangen hat sich am frühen Donnerstagmorgen (29. Dezember 2022) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer von der Fahrbahn abkam und das Fahrzeug auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen kam. Das berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Der 29-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin waren gegen 1.30 Uhr mit einem hochmotorisierten Auto auf der Weinstraße in Richtung der B4 unterwegs. Auf Höhe des Stadtteils Tennenlohe verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und schließlich in das linke Bankett. Nach etwa 700 Metern überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Erlangen: Auto landet im Straßengraben

Die beiden Insassen blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die 18-jährige Beifahrerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

An dem Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Zum Unfallzeitpunkt war der 29-jährige Fahrer leicht alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille.

Vorschaubild: © Hans/Pixabay