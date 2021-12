In einem Discounter in der Erlanger Innenstadt kam es am Montagabend (20.12.2021) zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem stellvertretenden Filialleiter und einer 38-jährigen Kundin, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilte.

Gegen 19.40 Uhr wollte die 38-jährige Frau das Geschäft betreten. Nachdem die vermeintliche Kundin dort ein Hausverbot hat, sprach sie der Filialleiter laut Polizei darauf an und bat sie darum den Discounter zu verlassen. Die Frau zeigte sich uneinsichtig und verpasste dem Angestellten einen Schlag gegen die Wange.

Die 38-jährige Erlangerin war bei der Tatausführung nicht unerheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2 Promille.