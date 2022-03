Am Samstag, 19.03.2022, um 15 Uhr bietet der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. wieder die beliebte Klassikerführung „Christian Erlang“ – Hugenottenstadt Erlangen an. Das kündigt der Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. an. Die Tour führt durch die Alt- und Neustadt und beleuchtet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie die Geschichte der Hugenotten in der Stadt.

1686 weht ein frischer Wind durch die Ackerbürgerstadt: Mehr als 1000 französische Glaubensflüchtlinge suchen ein neues Zuhause. Markgraf Christian Ernst lässt für sie die barocke Idealstadt „Christian Erlang“ errichten, sichert ihnen die freie Ausübung ihrer Religion und wirtschaftliche Privilegien zu.

Im Gegenzug bringen die Refugiés mit ihren handwerklichen Fähigkeiten die Wirtschaft in Schwung. Französisches Flair, das damals Einzug in Erlangen hielt, ist auch heute noch in vielen charmanten Details der Stadt zu finden.

Keine Anmeldung erforderlich! Die Führung kostet 8,00 EUR für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre zahlen 3,00 EUR. Tickets erhalten Sie direkt bei unseren Stadtführer*innen. Kommen Sie einfach zum Treffpunkt der Führung: Samstag, 19.03.2022 um 15 Uhr am Eingang der Hugenottenkirche, Hugenottenplatz.

Bitte informieren Sie sich vor Antritt der Tour, ob und zu welchen Bedingungen die Führungen stattfinden. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen für Führungen.