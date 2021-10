Impfzentrum: Bisher 339.868 Impfungen durchgeführt. In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der 39. Kalenderwoche 3.327 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 1.772 Impfungen auf das Impfzentrum in der Erlanger Sedanstraße sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen, 1.531 Impfungen wurden bei Hausärztinnen und Hausärzten und 24 in Kliniken in Stadt und Landkreis vorgenommen. Das berichtet das Landratsamt Erlangen-Höchstadt am Montag (4. Oktober 2021).

Demnach wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 339.868 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 170.164 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: 67,5 Prozent). Diese Zahlen enthalten auch die Impfungen von kleineren und mittleren Betrieben, die unterstützend durch das Impfzentrum durchgeführt wurden, sowie betriebliche Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Zu den Impfungen, die durch angestellte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bzw. betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor.

Das Impfzentrum Erlangen/Erlangen-Höchstadt hat seit dem 1. Oktober neue, regelmäßige Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist das Impfzentrum von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung über das bayernweite Portal https://impfzentren.bayern oder die Hotline unter 09131/86-6500 wird empfohlen, ist aber nicht die Voraussetzung für eine Impfung. Aufgrund der zurückgegangenen Nachfrage und der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung hat das Impfzentrum bis auf Weiteres Freitag bis Montag geschlossen. Dezentrale Sonderaktionen mit mobilen Teams und weitere aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/impfzentrum.

Die Stadt Erlangen betreibt das gemeinsame Impfzentrum für Erlangen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Es befindet sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen (Nägelsbach-/Sedanstraße).