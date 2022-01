Am Freitagmorgen, 28. Januar 2022, klingelte eine 40-jährige Erlangerin bei einem Haus im Fürther Norden und gab an, dass sie ihr Auto im Fluss versenkt hätte und Hilfe benötigen würde. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Fürth konnte diese dort angetroffen werden, heißt es von der Polizeiinspektion Erlangen.

Durch die Streife wurde dann festgestellt, dass die 40-Jährige mit knapp 2 Promille stark betrunken war. Die Beamten begaben sich dann zusammen mit der Erlangerin auf die Suche nach ihrem Auto. Dieses konnte dann etwa einen Kilometer entfernt in einem Feld feststeckend aufgefunden werden.

Betrunkene Frau aus Erlangen versucht, Unfallauto mit Eiskratzer auszugraben

Am Auto waren ringsherum mehrere frische Unfallspuren festzustellen, so die Polizei. Das Auto konnte demnach nicht mehr selbständig aus dem Feld herausgefahren werden und musste von einem Abschleppdienst herausgezogen werden. Den Spuren am Unfallort nach, hatte die Erlangerin vorher versucht, ihr Auto mit ihrem Eiskratzer selbst auszugraben, was allerdings misslang.

Durch eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, wurden dann in Erlangen-Eltersdorf zwei Unfallstellen ausfindig gemacht. Sie fuhr dort, den ersten Ermittlungen nach, erst in den Gartenzaun eines Privatanwesens und überfuhr danach ein Verkehrszeichen. Hierbei kam es zu einem Schaden an der Ölwanne ihres PKW, weshalb die Erlanger Feuerwehr zum Abbinden des Öls verständigt wurde. Die genaue Fahrtstrecke der Erlangerin ist bislang noch nicht bekannt, sie schweigt sich dazu aus.

Mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurden gefertigt. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Am Auto der Erlangerin befanden sich mehrere Unfallspuren, welche nicht den zwei bereits entdeckten Unfallorten zugeordnet werden können, so die Polizei. Es bestehe deshalb die Vermutung, dass es noch weitere Unfallorte gibt. Zeugen der Tat oder durch ein Unfallgeschehen geschädigte Personen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der 0911/760-0 zu melden.

Vorschaubild: © dpa-Bildfunk