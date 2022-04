E-Werk in Erlangen streicht Corona-Regeln: Gäste sollen selbst entscheiden

Seit dem 3. April 2022 gelten 2G, 3G, 2G+, Maskenpflicht und so weiter nicht mehr für Veranstaltungen. Den Kulturbetreibern wurde selbst überlassen, welche Regeln sie ihren Gästen auferlegen wollen. Vor dieser Entscheidung standen auch die Verantwortlichen des Kulturzentrums E-Werk in Erlangen und üben Kritik daran. "Dass die Politik die Verantwortung abgibt an Betreiber*innen von Kulturorten sowie ins Private erscheint uns bedenklich im Angesicht der jetzigen Corona-Infektionslage", heißt es auf der Webseite.

Corona-Regeln im E-Werk Erlangen: "Wir stellen keine Hausregeln auf"

"Es wurde viel diskutiert", erklärt ein Sprecher gegenüber inFranken.de. Als einzige Kulturstätte in Erlangen wolle man keine Maßnahmen erlassen. "Das wäre ein Tropfen auf den heißen Stein", so der Sprecher.

Nur wenn alle Kulturschaffenden der Stadt sich zusammen getan hätten, wäre das wirksam gewesen. Daher hätten sich die Verantwortlichen entschieden: "Wir stellen keine Hausregeln auf."

Dennoch empfehlen sie den Gästen, sich weiterhin testen zu lassen und bei ihrem Besuch im E-Werk eine Maske zu tragen. Auch eine Testmöglichkeit direkt neben dem Kulturzentrum werde es wie gewohnt geben.