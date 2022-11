Am Mittwochmorgen (30. November) gegen 07.40 Uhr befuhr ein mit rund 50 Kindern und Jugendlichen besetzter Schulbus die Werner-von-Siemens-Straße in stadteinwärtiger Richtung. Auf Höhe der Kreuzung zur Nürnberger Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem Lastkraftwagen mit Anhänger. Dieser bog seinerseits aus der Werner-von-Siemens-Straße nach rechts in die Nürnberger Straße ein.

Durch den Zusammenstoß barsten Scheiben des Busses, wodurch mehrere Schüler leicht verletzt wurden. Sie mussten vor Ort durch alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes versorgt werden. Zwei Schüler mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aus ungeklärter Ursache - Schulbus stößt mit Lkw zusammen

Die Businsassen konnten ihren Weg kurze Zeit später mit einem Ersatzbus fortsetzen. Die schulischen Einrichtungen wurden über das Unfallgeschehen in Kenntnis gesetzt und stellen eine fachgerechte Nachbetreuung der Kinder und Jugendlichen sicher.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam. Die Sperrungen wurden gegen 09:45 Uhr aufgehoben. Die Polizeiinspektion Erlangen hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

