Am Dienstagabend (29. November 2022) wurde der Polizeiinspektion Herzogenaurach ein Verkehrsunfall in der Ohmstraße gemeldet. In den Unfall waren drei Autos verwickelt, der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei, übersah gegen 17.30 Uhr am Dienstagabend eine 38-jährige Autofahrerin das Stoppschild an der Kreuzung Ohmstraße / Einsteinstraße. Beim Einfahren in die Kreuzung prallte sie in die rechte Fahrzeugseite eines auf der Kreuzung befindlichen Wagens, in dem eine 54-jährige Frau saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 54-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

54-jährige Autofahrerin prallt frontal gegen zweites Fahrzeug

Dort prallte sie wiederum frontal auf ein ihr entgegenkommendes Auto, in dem eine Frau saß.

Glücklicherweise wurde die 54-Jährige durch den Unfall nur leicht verletzt, während die anderen beiden Frauen keine Verletzungen erlitten. Nach dem Vorfall war keines der Fahrzeuge noch fahrtauglich, sodass sie alle von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.