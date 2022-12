Im Nordosten Erlangens eröffnet am Donnerstag (1. Dezember 2022) eine neue Adresse für Döner und anderes Fastfood. Der "Franken Döner" ist ein Imbissstand am Kaufland in der Carl-Thiersch-Straße 4.

Şükrü Dimen und seine Frau Fatma kündigen ihren Döner für 2,99 Euro inklusive Ayran an. Jedoch nicht permanent.

Günstiger Döner zur Neueröffnung in Erlangen - Preis normalerweise doppelt so hoch

Vorher stand hier der "Wurstteufel". Jetzt aber ziehen neben normalen und vegetarischen Dönern Schnitzel, Falafel, Pommes Currywurst und Grillhähnchen ein. "Die Leute sollen vorbeikommen, probieren und schmecken. Wir haben uns entschieden, den günstigen Preis für die ersten drei Tage einzuführen", sagt Dimen mitten in den letzten Vorbereitungen. "Solange der Vorrat reicht", heißt es auf dem Plakat.

Danach gelten normale Preise. Dafür orientierten sich Dimen und seine Frau am Erlanger Standard. "Ich glaube, fünf Euro macht keiner mehr. Wir haben uns für sechs Euro entschieden." Dieser Preis solle dann aber auch bestehen bleiben, damit keine ständigen Änderungen auf die Kundschaft zukommen, erklärt er.

2019 bis 2021 habe das Paar schon einmal einen Döner-Imbiss in Erlangen betrieben, sei jedoch auf Studierende angewiesen gewesen, was durch die Pandemie Schwierigkeiten bereitet habe. "Hier haben wir jetzt Laufkundschaft und hoffen, dass es diesmal besser läuft." Der "Franken Döner" am Erlanger Kaufland ist laut Şükrü Dimen montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.