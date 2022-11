Das erste Adventswochenende in Erlangen startet am Freitag, den 25. November 2022 mit faszinierenden Walking-Acts, dem ersten Tag der Eislauffläche „Erlangen like on Ice“ und vielen Sonderaktionen des Einzelhandels anlässlich des Black Fridays. Wie das das City-Management Erlangen mitteilt, lade es zusätzlich zu den am Montag (21.11.) startenden drei Weihnachtsmärkten so zum Shoppingzauber in die Innenstadt.

Der letzte Freitag im November hat sich mittlerweile auch in Erlangen als wichtiger Aktionstag für den Einzelhandel durchgesetzt. Der aus den USA stammende sog. „Black Friday“ gilt als Auftakt ins Weihnachtsgeschäft, was viele Betriebe mit Sonder- & Rabattaktionen nutzen. Dieses Jahr sorgt das City-Management nicht nur mit der Weihnachtsbeleuchtung und der neuen Eisbahnvariante für ein besonderes Flair.

Von 16 bis 20 Uhr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf die Walking-Acts in der Innenstadt freuen. Die Gäste erwartet hier ein buntes Programm bestehend aus Feenzauber, Farbentänzer, Lichtgestalten, tanzende Leuchtsterne und noch einiges mehr auf den großen Einkaufs-Achsen der Stadt.

Zusätzlich zu den Aktionen locken bei weihnachtlicher Atmosphäre bis in den Abend hinein die drei Weihnachtsmärkte: die Waldweihnacht am Erlanger Schlossplatz, der historische Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz und der Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz. Das Shoppingangebot in den Erlanger Geschäften können die Gäste entsprechend der Öffnungszeiten bis zu 20 Uhr für ihre Weihnachtseinkäufe nutzen.