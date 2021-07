Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend (13.07.2021) in einem Verkehrsunfall auf der Äußeren-Brucker-Straße zu Schaden gekommen. Die junge Frau geriet zuvor auf der Regenassen Straße auf die Gegenfahrspur. Als die junge Frau den Wagen gegenlenkte, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und das Auto prallte gegen die dortige Friedhofsmauer.

Die 23-Jährige erlitt Prellungen und ein Schleudertrauma und wurde in ein Krankenhaus gebracht, andere Verkehrsteilnehmer wurden hingegen nicht geschädigt. Am Kleinwagen entstand ein Totalschaden und dieser musste abgeschleppt werden. Die Friedhofsmauer wurde leicht beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5 Tausend Euro. Als Unfallursache kommt nicht angepasste Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn in Betracht, wie die Polizei berichtet.