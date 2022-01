Am Freitagmittag (31.12.2021) um 13.13 Uhr kam es in Erlangen an der Einmündung Stettiner Straße / Oppelner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilte.

Ein 80-jähriger Erlanger befuhr mit seinem Auto zunächst die Stettiner Straße. Beim Abbiegen in die Oppelner Straße übersah der Fahrzeugführer eine 73-jährige Fußgängerin, die dort die Straße überqueren wollte. Die Erlangerin wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn.

Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die verletzte Frau, die mehrere Frakturen erlitt, und brachte sie anschließend in das Universitätsklinikum Erlangen. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führte die Verkehrsunfallaufnahme durch. Die Polizei hat gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.