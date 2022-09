Eigentlich wollte ein 50 -Jähriger am Sonntagnachmittag nur abbiegen - und löste damit unverschuldet einen Auffahrunfall mit erheblichem Schaden aus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 17:45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Wagen die Eschenauer Hauptstraße und wollte nach links in den Marktplatz abbiegen. Während ein unmittelbar hinter ihm fahrender 34-jähriger Schnaittacher sein Fahrzeug ebenfalls abbremste, erkannte ein nachfolgender Autofahrfahrer aus Eckental die Situation zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf.

Zu spät gebremst - Auch Abbieger gerammt

Der Wagen des Eckentalers wurde durch die Wucht des Aufpralls anschließend auf das abbiegende Fahrzeug geschoben. Hierbei entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Der Beifahrer des in der Mitte befindlichen Fahrzeuges wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Aus der Region: Erheblicher Sachschaden: Betrunkener Randalierer wütet in Herzogenaurach

Vorschaubild: © PublicDomainPictures/Pixabay (Symbolbild)