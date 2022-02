Bürgermeisterin Dölle konnte vor Kurzem der Verwaltungsfachwirtin Daniela Grünthaler, der gemeindlichen Bildungsbeauftragten Cornelia Böllet für ihre 25jährige Tätigkeit beim Markt Eckental und Herrn Walter Holweg, Wasserwart beim Wasserzweckverband, für 25 Jahre öffentlicher Dienst danken und herzlich gratulieren.

Wie der Markt Eckental berichtet, habe Grünthaler 1998 ihre Ausbildung zur Verwaltungsangestellten beim Markt Eckental abgeschlossen und von der Kämmerei über das Ordnungsamt bis zur Organisation von Veranstaltungen viele Abteilungen kennengelernt. Schwerpunkte ihrer Arbeit seien heute unter anderem die Organisation des Sommerfestivals im Park, des Land-Marktes und des Eckentaler Weihnachtsmarktes.

Einer ihrer Schwerpunkte sei das Thema Nachhaltigkeit. Hier erarbeite sie derzeit zusammen mit der Steuerungsgruppe alle Kriterien, damit Eckental die Auszeichnung „Fairtrade – Town“ erhalte oder sei für die Umsetzung der fairen Beschaffung in der Verwaltung zuständig.

"Cornelia Böllet, die seit 1996 als Verwaltungsangestellte beim Markt Eckental beschäftigt ist und fast 4 Jahre im Personalbüro des Rathauses tätig war, wechselte im Jahr 2000 ins Hauptamt. Seitdem ist sie als gemeindliche Bildungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Eltern sowie Bindeglied zu den MitarbeiterInnen der 17 Kindertageseinrichtungen, den 4 Grundschulen und der Mittelschule", heißt es.

"Gerade in der Pandemie und den damit einhergehenden manchmal täglich wechselnden Vorgaben und Regelungen hat sich ihre Erfahrung und ihr gutes Netzwerk bewährt, um diese große Herausforderung bestens zu meistern. Ihr Arbeitsfeld ist ihr auch gleichzeitig eine Herzensangelegenheit und davon profitiert nicht zuletzt auch ihr Arbeitgeber", lobt der Markt Eckental.

Walter Holweg sei seit 1998 als Wasserwart beim Markt Eckental beziehungsweise beim Wasserzweckverband tätig. "Herr Holweg, der seit Juli 2021 in der Freistellungsphase und im Dezember 2022 in den wohlverdienten Ruhestand geht, war für uns ein absolut zuverlässiger und pflichtbewusster Wasserwart und ein außerordentlich angenehmer Kollege", so die Bürgermeisterin.