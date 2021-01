Drei Schwerverletzte und ein leicht verletzter Verursacher sowie circa 40 500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend auf der B 470.

Situation falsch eingeschätzt

Als ein 70-jähriger Daimler-Fahrer an der Einmündung Richtung Zeckern abbiegen wollte, nahm er fälschlicherweise an, dass der ihm entgegenkommende 20-jährige VW-Fahrer nach rechts abbiegen wollte. Dieser fuhr jedoch geradeaus, so dass es trotz eines Ausweichmanövers zu einem Streifen am Stoßfänger des Seniors kam.

Dadurch wurde der 20-Jährige auf die Gegenspur abgelenkt und stieß mit einem aus Richtung Forchheim kommenden 47-jährigen Renault-Fahrer zusammen. Dieser hatte noch versucht, durch Abbremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Die Verletzten wurden in nahe gelegene Kliniken gebracht. pol