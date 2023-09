Bundesweiter Warntag 2023 im Kreis Erlangen-Höchstadt - Infos und Hinweise

Ab 11 Uhr heulen am Donnerstag, den 14. September, im Landkreis Erlangen-Höchstadt probeweise die Sirenen. Wie das Landratsamt Erlangen-Höchstadt in einer Pressemeldung mitteilt, erklingt eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton in folgenden Gemeinden: Gemeinde Adelsdorf mit den Ortsteilen Aisch und Neuhaus sowie der Sirenenmastanlage zwischen Lauf und Weppersdorf, Markt Eckental am Feuerwehrgerätehaus Forth, Gemeinde Hemhofen am Feuerwehrgerätehaus Hemhofen-Zeckern, Markt Heroldsberg am Feuerwehrgerätehaus und Rathaus, Stadt Herzogenaurach im Stadtgebiet und am Feuerwehrgerätehaus Zweifelsheim-Höfen, Gemeinde Heßdorf am Feuerwehrgerätehaus sowie in der Stadt Höchstadt a. d. Aisch am Feuerwehrgerätehaus, an der Fortuna Kulturfabrik und in den Ortsteilen Saltendorf-Bösenbechhofen, Förtschwind-Greuth und Medbach-Kieferndorf. So wird getestet, ob die Warnsysteme funktionieren. Gleichzeitig wird die Bevölkerung mit dem Sirenenton vertraut gemacht. Im Ernstfall bedeutet das Signal: „Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten!“

Warnmeldungen direkt auf das Smartphone

Die zentrale Auslösung der Probewarnung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erfolgt über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS). Neben den Sirenen werden an diesem Tag auch alle an MoWaS angeschlossenen Kanäle wie der Rundfunk und Warnmittel wie Warn-Apps auf dem Smartphone getestet. Gegen 11:45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über MoWaS.

Die kostenlose landkreisweite „ERH-App“ enthält den Service der Bürger-Informations- und Warn-App (BIWAPP), welche neben den MoWaS-Meldungen auch die Meldungen der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (NINA) sowie die der Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bietet. Der Landkreis nutzt die App seit 2018, um besonders im Bedarfsfall wie bei Unwetterwarnungen, Schulausfällen oder Straßensperrungen aber auch über Aktuelles aus dem Landratsamt unkompliziert informieren zu können. Die App gibt es kostenlos über den Google Play Store für Android-Systeme unter https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mplg.erlangen_hoechstadt oder über den AppStore für iOS-Systeme unter https://apps.apple.com/de/app/erh/id1368361962 zum Herunterladen.

Auch in diesem Jahr testet der Bund wieder den Warnkanal Cell Broadcast, welcher Warnmeldungen direkt auf empfangsbereite, in einem bestimmten Abschnitt des Mobilfunknetzes befindlichen Mobilfunkendgeräte (Smartphone und konventionelles Handy) schickt. Hinweis: Nicht alle Handys können Cell-Broadcast empfangen. Mit dem Betriebssystem für Android ab Version 11 oder iOS ab Version 16.1 sind die Warnungen über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast direkt auf das Mobiltelefon möglich. Dafür muss das Gerät eingeschaltet und empfangsbereit sein. Weitere Informationen gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter bbk.bund.de/cellbroadcast.

Um das Warnsystem stetig zu verbessern, bittet das BBK an der Online-Umfrage unter www.warntag-umfrage.de zum Warntag und der Erprobung der Warnsysteme teilzunehmen. Dies ist ab 14. September, 11 Uhr möglich.

Der bundesweite Warntag soll – ebenso wie die von einzelnen Bundesländern durchgeführten Warntage – Funktion und Ablauf der Warnung verständlicher machen. Er soll dazu beitragen, die Menschen in Deutschland über das Thema Warnung der Bevölkerung in Gefahrenlagen zu informieren und sie dafür zu sensibilisieren. Die von einer Warnung potentiell Betroffenen sollen wissen, wie sie sich in Gefahrenlagen eigenständig schützen und wo sie weitere Informationen zur Gefahrenlage finden können. Alle Informationen zum bundesweiten Warntag auf Deutsch und in weiteren Sprachen, darunter Englisch und Ukrainisch gibt es unter https://warnung-der-bevoelkerung.de/.