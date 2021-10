Freiwillige Feuerwehr in Bubenreuth: Bei einem Einsatz am Montag (11. Oktober 2021) hat die Feuerwehr ein spektakuläres Manöver geübt. Die Situation: "Eine Person ist bei Dacharbeiten verunglückt." Der zu rettende Mensch war vom Dach auf einen Balkon desselben Hauses gestürzt, weiter war niemand zu Hause, erläutert Einsatzleiter Jochen Schuster die Problematik.

Die Gruppenübung fand gegen 19 Uhr abends statt. "Das Szenario für die Einsatzkräfte: Nachbarn wurden durch Hilferufe auf die verletzte Person aufmerksam und haben dann die Feuerwehr und den Rettungsdienst verständigt." Daraufhin machten sich die Feuerwehrkräfte mit schwerem Geschütz auf den Weg in die Sudetenstraße, die für die Zeit des Einsatzes für den Verkehr gesperrt wurde.

Feuerwehr Bubenreuth: Rettung über Hausdach - "fährt praktisch blind"

"Dadurch, dass niemand zu Hause war, war das Haus natürlich nicht so einfach zugänglich", beschreibt Schuster. Mittels Sperrwerkzeug mussten sich die Übenden also vorerst Zugang zu dem Gebäude verschaffen. Bei der verunglückten Person auf dem Balkon angekommen, stellte der Einsatzleiter schwere Verletzungen fest. "Wir sind von einer Wirbelsäulenverletzung ausgegangen, weshalb die Person schonend gerettet werden musste."

Schonende Rettung bedeutet: Die schwer verletzte Person muss mittels Seilsystem und Schleifkorbtrage direkt vom Balkon geborgen werden. Möglich ist die Rettung nur durch die neue Gelenkdrehleiter: "Die haben wir erst ein gutes halbes Jahr, das ist der neuste Standard", so Schuster. Diese Gelenkdrehleiter ermöglicht es, dass die Rettung von der anderen Seite des Hauses koordiniert werden kann.

"Sowas muss natürlich immer auch geübt werden", erklärt Schuster. "Vor allem mit den neuen Geräten, die über das Hausdach gesteuert werden, damit die Trage für den Verletzten genau da abgesetzt wird, wo man sie braucht. Wir haben uns per Funk mit dem Fahrzeugführer verständigt, der fährt ja dann praktisch blind. Im Ernstfall würde sich noch ein Retter an die Trage dranhängen, der den Patienten dann direkt an der Schleifkorbtrage versorgt", erläutert der Einsatzleiter.

Gruppenübung der Freiwilligen Feuerwehr: "Wir brauchen die Sicherheit"

Normalerweise funktioniere die Koordination der Rettung verletzter Personen immer noch in enger Absprache mit dem Rettungsdienst. Bei der Gruppenübung am Montag (11. Oktober 2021) war dieser zwar nicht anwesend, "aber sowas müssen wir einfach trotzdem immer üben. Was solche Einsätze immer ausmacht: Es wird viel gelernt, die Leute werden routinierter", sagt Schuster.

"Gerade bei so neuen Geräten müssen wir das viel machen, damit die Routine und vor allem die Sicherheit aufgebaut wird. Diese Sicherheit brauchen wir." Generell werde einmal im Monat geübt: je eine Gruppenübung, eine Atemschutzübung und eine komplette Zugübung.

"Das Gebäude gestern war das Haus eines Feuerwehrkameraden. Ansonsten müssen wir gemeindliche Einrichtungen anfragen. Vor allem für Atemschutzübungen eignen sich aber auch alte Abrissgebäude." Schuster ist zufrieden mit dem Ablauf der Gruppenübung der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth. "Es ist toll gelaufen und hat insgesamt wirklich ganz funktioniert."