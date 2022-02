In Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) musste am Dienstagabend an der Hauptstraße ein Mann über den Balkon seines Hauses gerettet werden. Gegen 20.05 Uhr wurde der Feuerwehr Bubenreuth zufolge ein Notruf abgesetzt, woraufhin ein Rettungswagen und Notarzt sich auf den Weg zu dem Mann machten. An der Einsatzstelle wurde ein "kritischer Patient" vorgefunden, die Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken.

Nachdem die Vitalfunktionen des Mannes stabilisiert wurden, musste er in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die Rettung durch das enge Treppenhaus hätte sich jedoch "schwierig gestaltet", weshalb sich die Rettungskräfte für einen anderen Transport entschieden hätten, heißt es.

Feuerwehr Bubenreuth: Rettung über Balkon - Drehleitereinsatz

20 Minuten nach dem ersten Notruf folgte demnach "die stille Alarmierung der Feuerwehrkräfte", welche sich mit Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug auf den Weg zur Einsatzstelle machten.

"Tragentisch und Schleifkorbtrage waren schnell am Drehleiterkorb montiert", heißt es, woraufhin einer der Feuerwehrkräfte den Korb an den Balkon des ersten Obergeschosses gesteuert habe.

Dort hätten die Feuerwehrkräfte den Patienten übernommen. Nach etwa 30 Minuten sei der Patient so weit stabilisiert gewesen, dass dieser sicher mit der Drehleiter zurück auf den Boden gebracht werden konnte. Der Mann wurde laut Feuerwehr dem Rettungsdienst übergeben. "Wir wünschen dem Patienten gute Besserung", schließt die Feuerwehr Bubenreuth ab.