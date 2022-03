Die Leitstelle Nürnberg alarmierte am 08. März 2022 um 10.36 Uhr die Feuerwehr Bubenreuth über Funkmeldeempfänger zu einer Dieselspur in das Gewerbegebiet Bruckwiesen. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter wurde eine ausgedehnte Dieselspur vom Gewerbegebiet Bruckwiesen bis einschließlich des Kreisverkehres an der ST2244 festgestellt, so die Feuerwehr Bubenreuth.

"Die Mannschaft des HLF2 brachte entsprechend Ölbindemittel auf die verunreinigte Fahrbahn auf und nahm das mit Diesel verunreinigte Ölbindemittel wieder auf", heißt es.

Nach circa eineinhalb Stunden Einsatzdauer sei die Einsatzstelle an den Straßenbaulastträger übergeben worden, die Einsatzkräfte konnten demnach "die Einsatzbereitschaft im Gerätehaus wieder herstellen".