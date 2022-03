Die Leitstelle Nürnberg alarmierte die Feuerwehr Bubenreuth am 25.03.2022 um 17:58 Uhr in die Geigenbauersiedlung zu einer Kleintierrettung. Aufmerksame Bürger bemerkten einen Vogel, der sich offensichtlich in die Kanalisation verirrt hatte und allein nicht mehr aus seiner misslichen Lage herauskam, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth.

Die Kameraden öffneten mit Hilfen von Schachthaken den Gullideckel und der Vogel konnte in die Freiheit fliegen. Nach ca. 15 Minuten konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen und in das Gerätehaus einrücken.