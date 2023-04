Nachdem in Erlangen am Ostermontag (10. April 2023) eine Tankstelle überfallen wurde, ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach dem Täter. In den frühen Morgenstunden gegen 4.40 Uhr hatte ein bislang Unbekannter eine Tankstelle in der Werner-von-Siemens-Straße überfallen.

Mit einem Schlagstock bewaffnet forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren und schlug auf das Inventar der Tankstelle ein. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin auf Hochtouren.

Update vom 12.04.2023: Fahndung nach Tankstellen-Überfall - Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Überfall auf eine Erlanger Tankstelle wurden von der Polizei unmittelbar verschiedene Maßnahmen zur Fahndung eingeleitet. Mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber waren dabei im Einstaz. Die Suche blieb bisher jedoch ohne Erfolg: "Aktuell gibt es noch keine Festnahme zu vermelden und die Ermittlungen laufen noch", teilt die Polizei Mittelfranken auf Anfrage hin mit. "Wir sind auch weiterhin froh, wenn sich Zeugen melden."

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich,

ca. 15 bis 20 Jahre alt,

trug eine schwarze Hose,

eine dunkelblaue Weste,

einen Kapuzenpullover und

weiße Sneaker.

Sein Gesicht war durch einen Tuchschal verdeckt.

Der 25-jährige Tankstellen-Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder anderweitig zur Aufklärung des Falles beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstmeldung vom 10.04.2023: Tankstellen-Überfall in Erlangen am frühen Ostermontag

Am frühen Montagmorgen (10. April 2023) hat ein Unbekannter bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Erlanger Innenstadt Bargeld und Tabakwaren erbeutet. Das teilt die Polizei Mittelfranken mit. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Mitteilung der Polizei zog ein bislang Unbekannter gegen 4.40 Uhr am Ostermontag in einer Tankstelle in der Werner-von-Siemens-Straße einen Schlagstock. Damit schlug er auf das Inventar ein und forderte vom 25-jährigen Tankstellen-Angestellten die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren.

Erlanger Innenstadt: Tankstellen-Räuber auf der Flucht

Der unbekannte Täter ergriff daraufhin mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro die Flucht und blieb bislang unbekannt. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, mit einer Vielzahl von Streifen und einem Polizeihubschrauber, blieben ohne Erfolg.

Der 25-jährige Angestellte blieb unverletzt. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.