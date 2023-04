Polizeieinsatz Erlangen: 16-Jährige randaliert - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Am Donnerstagabend (06. April 2023) ist die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt über randalierende Jugendliche in der Innenstadt informiert worden. In der Nähe des Rathauses konnten sieben Teenager festgestellt werden, die dort Alkohol tranken. Während die Beamten mit sechs der sieben Personen noch vernünftig sprechen konnten, wurde eine amtsbekannte 16-Jährige den Polizisten gegenüber immer aggressiver und ließ sich irgendwann auch nicht mehr beruhigen.

Nachdem sie die Beamten auch noch beleidigt hatte, musste sie aufgrund ihres Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. In der Dienststelle fing sie dann an, wild um sich zu schlagen und nach den Polizisten zu treten. Da die 16-Jährige einen Wert von 1 Promille aufwies, brachten sie die Beamten in eine Klinik. Nach eingehender Prüfung des körperlichen und psychischen Zustands wurde sie anschließend einem Erziehungsberechtigtem übergeben. Nun wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Jugendliche eingeleitet.

Vorschaubild: © graphicsdeluxe/Adobe Stock (Symbolbild)