Möhrendorf vor 51 Minuten

Zeugen werden gesucht

Unbekannte stehlen hochwertige Autos - Gesamtwert von fast 100.000 Euro

In einer Nacht sind in Möhrendorf im Kreis Erlangen-Höchstadt gleich zwei hochwertige Autos gestohlen worden. Der Sachwert beider Fahrzeuge hat es dabei in sich.