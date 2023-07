Am Dienstagabend (18. Juli 2023) saß ein Rentnerehepaar in der Adam-Bayer-Straße gegen 19.00 Uhr im Wintergarten und schauten Fernsehen. Während dessen schlich sich eine weibliche Person durch die offene Balkontüre, ging in den ersten Stock und entwendete dort im Schlafzimmer Bargeld.

Die Rentnerin bemerkte Gepolter, woraufhin ihr Ehemann im ersten Stock nachsah. Dieser traf schließlich auf die Diebin, die sich hinter der Türe versteckt hielt und beim Anblick des Rentners nach außen rannte. Sie flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort.

Diebin kommt durch offene Balkontür - Rentner ertappt sie auf frischer Tat

Da am Tag zuvor bereits ein gleichgelagerter Fall in der Kellerstraße vorgefallen ist, warnt die Polizei in Höchstadt dringend davor, offene Haus- und Terrassentüren unbeaufsichtigt zu lassen, Einschleichdiebe nutzen dies sehr schnell aus.

Zudem werden Zeugen gesucht, die eine Frau zur genannten Tatzeit mit dem Fahrrad wegfahren sah und sachdienliche Hinweise geben kann. Zeugen können sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung setzen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: beeboys / Adobe Stock