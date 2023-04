Mit zwei selbst gebauten Blitzer-Attrappen wollte ein 70-jähriger Rentner aus Höchstadt an der Aisch in einem Wohngebiet Raser vor seinem Anwesen abschrecken. Als die Polizei verständigt wurde, konnten die Beamten auf zwei Gehwegen zwei dunkelgrüne Holzkisten, Holzbeine und rote Reflektoren feststellen. Ein sichtbares Kabel sollte den Anschein wecken, die Anlage sie tatsächlich in Betrieb.

Die Beamten konnten den erfinderischen "Betreiber der Anlage" schnell ausfindig machen. Neben der Wegnahme der Blitzer-Attrappen wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

Vorschaubild: © Daniel Reinhardt/dpa