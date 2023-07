Die Mutter von zwei Kindern, die in Höchstadt die Schule besuchen, wird wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen angezeigt. Sie ist mit ihren 14 und 12 Jahre alten Töchtern vor Ende des Schuljahres in den Urlaub gefahren. Die Polizei Höchstadt berichtet davon.

Dies wurde von der Polizei nach einem Hinweis der Schulleitung am Mittwoch (26. Juli 2023) festgestellt. Die Frau ignorierte dabei sogar den Hinweis der Polizei, dass dies nicht gestattet ist, den sie am Vortag im Zuge einer Nachschau wegen des Fehlens der Kinder in der Schule erhalten hatte. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Schulpflicht den Schulbesuch einschließlich des letzten Tages eines Schuljahres umfasst.

