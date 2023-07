Zu einem Streit zwischen einem 66- jährigen und einem 56- jährigen Autofahrer kam es nach Angaben der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch auf dem östlichen Edeka-Parkplatz in Hemhofen. Die Auseinandersetzung führte am Montagmittag (17. Juli 2023) zu gegenseitigen Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Nachdem der Streit begonnen hatte, wollte der Jüngere der beiden Männer, noch im Auto sitzend, die Szene mit dem Handy aufnehmen. Dies missfiel dem Älteren wohl. Er nahm dem anderen Autofahrer daher das Telefon ab und warf es in dessen Fahrzeug. Dabei traf er den 56-jährigen am Kopf und verletzte ihn leicht.

Ein älteres Ehepaar, das in der Nähe der Streitenden, Einkäufe in ihr Auto lud, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

09193/63940 bei der Polizeiinspektion Höchstadt zu melden. Bei dem Streit ging es wohl um deren Parkplatz.

Vorschaubild: © nmann77/Adobe Stock (Symbolfoto)