Das Trinkwasser in Erlangen ist verschmutzt. Das gaben die Stadtwerke am Samstag (15. Juli 2023) in einer Pressemitteilung bekannt.

Betroffen sind nach Angaben des Wasserversorgungsunternehmens die Bereiche Buckenhofer Weg, die Elise-Späth-Straße und Geschwister-Scholl-Straße. Die Ursache der Verunreinigung werde derzeit geklärt und Maßnahmen zur Behebung der Störung sind eingeleitet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mindestens zehn Minuten abkochen - Stadtwerke Erlangen warnen vor verunreinigtem Leitungswasser

Zum Schutz der Gesundheit sollten Anwohner deshalb nur noch handelsübliches Flaschenwasser verwenden oder das Trinkwasser mindestens zehn Minuten sprudelnd abkochen.

Besonders für die Nahrungszubereitung für Säugling, Kleinkinder und alte oder kranke Personen sollte das Wasser nicht verwendet werden. Auch für das Abwaschen von Salaten, Gemüse und Obst oder die Herstellung von Eiswürfeln ist das Wasser ungeeignet. Lediglich für die Körperpflege wie duschen oder baden kann Leitungswasser mit Ausnahme von offenen Wunden benutzt werden. Es ist jedoch wichtig, das Wasser dabei nicht zu trinken, so die Stadtwerke Erlangen.

