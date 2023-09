Erlangen: Schlangen-Schreck auf Familienfeier - Feuerwehr rückt wegen "ungeladenem Gast" an

Erlangen: Familienfeier endet mit Schlangen-Schreck

Königspython schleicht sich unter Gäste

schleicht sich Feuerwehr berichtet von Einsatz - "deutlich über einen Meter lang"

berichtet von - "deutlich Tierheim mit Aufruf: "wahrscheinlich aus Zuhause entkommen"

Ungewöhnlicher Einsatz für die Erlanger Feuerwehr: Mit einer Schrecksekunde endete laut einem Bericht in den sozialen Medien am Samstagabend (2. September 2023) eine Familienfeier im Erlanger Stadtteil Büchenbach. "Eine Schlange hatte sich heimlich unter die Feiernden in den Flur des Wohnanwesens geschlichen", schreibt die Feuerwehr. Ein Sprecher erklärt gegenüber inFranken.de die Hintergründe.

"Wer vermisst seine Königspython?": Tierheim Erlangen sucht Besitzer nach ungewöhnlichem Party-Einsatz

"Die zu Hilfe gerufenen Kollegen der Ständigen Wache erkannten sofort, dass es sich bei dem ungeladenen Gast um kein einheimisches Reptil, sondern um eine Königspython handelte", schreibt die Feuerwehr. Wie der Sprecher erläutert, sei das Tier "deutlich über einen Meter lang" gewesen. Eine Gefahr für Menschen habe wohl nicht bestanden, so die Einschätzung der Feuerwehr. "Eine Königspython ist eine Würge- und keine Giftschlange. Sie greift keine Menschen an, wenn sie nicht selber angegriffen wird", so der Sprecher.

"Schnell war diese mit Spezialwerkzeugen der Feuerwehr eingefangen. Da kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, organisierten ihr unsere Kollegen in der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg ein neues Zuhause in einer auf Reptilien spezialisierten Tierarztpraxis im Landkreis Nürnberger Land", heißt es im Bericht weiter.

Das Tierheim Erlangen hat derweil einen Social-Media-Aufruf gestartet: "Das Tier ist wahrscheinlich aus seinem Zuhause entkommen und selbstständig auf Erkundungstour gegangen. Falls jemand seine Python vermisst oder Informationen zu möglichen Besitzern hat, melden Sie sich bitte telefonisch im Tierheim", heißt es. Die Nummer lautet 09131 207788. Weitere Nachrichten aus Erlangen findet ihr hier.