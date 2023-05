In einem Supermarkt in Erlangen wurde am Mittwochnachmittag (17. Mai 2023) eine Familie beobachtet, die versuchte mehrere Lebensmittel zu stehlen. Das berichtete die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Ein Mitarbeiter erwischte eine Gruppe von vier Personen, darunter eine 40 Jahre alte Frau, eine 19-jährige Heranwachsende, ein 16-jähriger Jugendlicher und ein 13-Jähriger, die Lebensmittel in einen mitgebrachten Rucksack steckten.

Familie auf Diebestour in Erlanger Supermarkt

Die Tasche wurde an eine der Beteiligten übergeben, die anschließend den Supermarkt ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Mitarbeiter beobachtete das Geschehen, hielt die diebische Familie noch rechtzeitig auf und verständigte die Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls in Mittäterschaft wurde eingeleitet. Die Ware verblieb nach Abschluss der Sachbearbeitung im Supermarkt.

