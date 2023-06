Heftige Tritte ins Gesicht seiner Bekannten haben für einen 37-Jährigen in Erlangen nun ernsthafte Konsequenzen.

Der Mann geriet am Samstagnachmittag (10. Juni 2023) mit seiner Bekannten an einer Bushaltestelle in der Luitpoldstraße in Streit. Im Zuge der Meinungsverschiedenheit trat er seiner Bekannten unvermittelt mit voller Wucht ins Gesicht, teilte die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mit. Eine aufmerksame Passantin bemerkte die Auseinandersetzung und informierte die Polizei.

Bei Streit ins Gesicht getreten - Haftbefehl gegen 37-Jährigen

Während die verletzte Frau vom Rettungsdienst versorgt und schließlich zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert wurde, nahmen die eintreffenden Polizeibeamten den Aggressor fest. Dieser war den Beamten aus zurückliegenden Vorfällen bereits bestens bekannt. Bei seiner Festnahme beleidigte und bedrohte der Mann einen der eingesetzten Beamten.

Die beiden an der Auseinandersetzung beteiligten Personen standen nach Polizeiangaben erkennbar unter Alkoholeinfluss. Die Staatsanwaltschaft erließ gegen den 37-Jährigen einen Haftantrag, über den am Sonntag von einem Ermittlungsrichter entschieden wurden. Dieser bestätigte den Haftbefehl gegen den 37-Jährigen.

Vorschaubild: © picture alliance / Sven Hoppe/dpa