Ein Exhibitionist hat am Freitag (12. Mai 2023) in Alterlangen mehrere Kinder belästigt. Laut Polizei waren drei Kinder gegen 14.20 Uhr im Bereich des Steinforstweihers am Kosbacher Damm unterwegs, als sich der Mann ihnen mit heruntergelassener Hose zeigte.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unbekannten. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 35 Jahre alt

trug einen grünen Pullover mit Reißverschluss, eine braune Arbeitshose (evtl. der Marke 'Engelbert Strauss') sowie schwarze Schuhe

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken melden.

Vorschaubild: © Jörg Lange/dpa (Symbolbild)