In einer Wohnung in Erlangen ist eine Waschmaschine am Dienstagvormittag (23. Mai 2023) in Brand geraten - der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr vormittags in der Elise-Spaeth-Straße.

Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt berichtet, brachten sich die beiden Bewohner rechtzeitig in Sicherheit, allerdings atmeten sie den gesundheitsschädlichen Rauch ein.

Ehepaar erleidet Rauchgasvergiftung - Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Das Ehepaar erlitt dadurch eine Rauchgasvergiftung. Ein herbeigerufener Rettungsdienst brachte die Beiden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten lüfteten sie die Wohnung aus.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

