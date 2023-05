Ein 35-Jähriger in Adelsdorf verlor am Dienstagabend (30. Mai 2023) die Kontrolle in seinem Haus, sodass es laut Polizeipräsidium Mittelfranken gegen 18.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Straße "Am Eisweiher" kam. Bei dem Einsatz fand die Polizei Betäubungsmittel sowie mehrere Aufzuchtanlagen auf, nachdem er derart die Kontrolle über sein Handeln verloren hatte, dass Angehörige den Polizeinotruf verständigten.

Vor Ort stellten alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch fest, dass sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Aus diesem Grund nahmen sie den Mann in Gewahrsam und stellten ihn in einer Fachklinik vor.

Großer Marihuana-Fund in Adelsdorf - Mann verliert Kontrolle bei Polizeieinsatz

In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Hundert Gramm Marihuana sowie drei Aufzuchtanlagen und weitere Utensilien zur Bearbeitung von Betäubungsmitteln auf. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernahm am Mittwochvormittag (31. Mai 2023) die weitere Sachbearbeitung am Tatort.

Um zu überprüfen, ob von den aufgefundenen Gegenständen eine Gefahr ausgeht, zogen die Ermittler Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzu. Schließlich konnten die Polizisten mehrere Zubehörteile zur Aufzucht und Bearbeitung von Betäubungsmitteln gefahrlos sicherstellen. Der 35-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

