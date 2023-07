Erlangen vor 29 Minuten

Verkehrsunfälle

Urlaubsverkehr in Mittelfranken: 25 Autobahn-Unfälle in drei Tagen - mehrere Personen verletzt

Während man sich in Bayern noch etwas gedulden muss, sind die Ferien in anderen Bundesländern schon in vollem Gange. Das zeigt sich auch auf den fränkischen Autobahnen - so hatten die Retter auf der A3 und der A73 alle Hände voll zu tun.