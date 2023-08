Reiserückkehrer, nasse Fahrbahnen und Fahrten unter Alkoholeinfluss haben am Sonntag (27. August 2023) zu einer Vielzahl an Unfällen auf der A3 geführt. Binnen achteinhalb Stunden ereigneten sich acht Unfälle. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 135.000 Euro.

Gegen 12 Uhr kam es auf der A3 bei Erlangen zu einem Unfall im dichten Reiseverkehr: Ein 40-Jähriger war in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs und fuhr dabei mit seinem Auto einem Gespann mit Wohnwagen vor ihm auf, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen.

Auffahrunfall auf A3: Wohnwagen schleudert über Fahrbahn

Aufgrund des Zusammenpralls löste sich der Wohnwagen vom Auto und schleuderte über die Fahrbahn. Verletzt wurde dabei niemand. Die A3 war in Folge des Unfalls in Fahrtrichtung Würzburg nach der Anschlussstelle Erlangen-West kurzzeitig komplett gesperrt. Während der Bergungsarbeiten war der Gefahrenbereich nur einspurig befahrbar.

Gegen 14.05 Uhr kam es in der Gegenrichtung zu einem weiteren Unfall, in den ebenfalls ein Wohnwagen verwickelt war. Kurz vor der Anschlussstelle Nürnberg-Nord geriet eine 61-Jährige mit ihrem Auto mitsamt Wohnwagen nach rechts ins Bankett. Dabei löste sich der Anhänger vom Auto, überschlug sich und landete auf dem Dach. "Das Zugfahrzeug schleuderte quer über alle drei Fahrspuren und prallte in die Mittelschutzplanke", berichtet die Polizei. Die 61-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Auf Höhe der Rastanlage Aurach-Nord kam es um 17.40 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der A3. Bei dem Auffahrunfall zogen sich die beiden Insassen des geschädigten Autos leichte Verletzungen zu.

Student verliert Kontrolle über Porsche - Sportwagen nicht mehr fahrtauglich

Um 20.35 Uhr verlor ein 23-jähriger Student auf der A3 die Kontrolle über seinen Porsche. In einer langgezogenen Kurve zwischen Nürnberg-Nord und Erlangen-Tennenlohe brach beim Schalten das Heck des Sportwagens aus. Das Auto "drehte sich um 180 Grad, prallte in die Außenschutzplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung nicht mehr fahrbereit stehen", schreibt die Polizei dazu.

Alkohol am Steuer: Polizei stellt Führerschein sicher

Für einen Autofahrer auf der A73 endete die Fahrt nach einer Polizeikontrolle. Der 41-Jährige war gegen 19.15 Uhr auf Höhe Erlangen-Eltersdorf unterwegs und fiel aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf.

Die Polizei bemerkte schnell den Grund dafür: Der Fahrer war alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem 41-Jährigen wurde daraufhin noch Blut entnommen, die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Vorschaubild: © OublicDomainPictures/pixabay.com