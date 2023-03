Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (27. März 2023) auf der A3 bei Erlangen sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Würzburg gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Erlangen.

Auslöser sei ein Nürnberger gewesen, der um 15.20 Uhr mit seinem Auto an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach in Fahrtrichtung Regensburg auf die A3 auffuhr. Dabei habe er ein Fahrzeug auf der Hauptfahrbahn übersehen und touchiert. Dessen 61-jähriger Fahrer sei mit seinem Wagen in die provisorische Mittelschutzplanke der Baustelle geraten und dabei leicht verletzt worden.

Nach Unfall auf der A3 bei Erlangen: Reparatur der Schutzplanke noch nicht abgeschlossen

Der Unfallverursacher selbst habe ebenfalls die Kontrolle über sein Auto verloren und sei ebenfalls in die Mittelschutzplanke geprallt. Diese sei auf einer Länge von etwa 100 Metern um bis zu fünf Meter in die Gegenfahrbahn geschoben worden. Zwei Fahrzeuge, die in Richtung Würzburg unterwegs waren, seien in diese hinein gekracht.

Als problematisch habe sich die Reparatur der verschobenen Schutzplanke erwiesen. Diese sei erst in den Abendstunden des Montags (27. März 2023) provisorisch gerichtet worden. Bis dahin sei es zu einem erheblichen Rückstau in Fahrtrichtung Würzburg von bis zu 15 Kilometern Länge gekommen. Im Stau sei es zu zwei Folgeunfällen mit kleineren Sachschäden gekommen. Die Reparatur an der Schutzplanke müsse am Dienstag (28. März 2023) fortgesetzt werden.

Auch interessant: Mann lässt Auto im Graben liegen und geht nach Hause - Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung den Grund

Vorschaubild: © Astrid Gast/Colourbox