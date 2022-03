Am Bahnhof Baiersdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt hat es am Mittwoch (9. März 2022) gebrannt, schildert die Feuerwehr Baiersdorf in einem Einsatzbericht. Sie wurde gegen 19 Uhr von der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg zu einem Flächenbrand alarmiert.

"Die Brandstelle befand sich im Bereich zwischen dem Parkplatz an der Ostseite des Bahnhofs und dem BSV-Sportgelände", erklärt die Feuerwehr und weist darauf hin, dass ab dem Monat März die Brandgefahr steigt.

Feuer am Bahnhof Baiersdorf - Bodenbewuchs auf 250-Quadratmeter-Fläche brennt

Als das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug eintraf, brannten der Bodenbewuchs und Sträucher am Hang des Lärmschutzwalls auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte konnten diese dank des Rettungswegs entlang der Bahnlinie gut erreichen und das Feuer in wenigen Minuten unter Kontrolle bringen, heißt es weiter.

Dann ging es darum, den Boden ausgiebig zu wässern, "bis alle noch mit der Wärmebildkamera feststellbaren Glutnester erloschen waren".

Aufgrund des Brandes hatte die Deute Bahn den vorbeifahrenden Zügen angeordnet, auf Sicht zu fahren. Dies konnte laut Feuerwehr umgehend wieder aufgehoben werden. Der Einsatz dauerte etwa eine dreiviertel Stunde. Acht Feuerwehrleute waren insgesamt beteiligt.

Warnung vor Waldbrandgefahr - Bodenbewuchs "absolut ausgetrocknet"

"Selbst nach den ausgiebigen Regenfällen im Januar und Februar ist der noch aus dem Vorjahr vorhandene und durch den Frost abgestorbene Bodenbewuchs jetzt tatsächlich absolut ausgetrocknet und zurzeit noch nicht von frischem Grün durchwachsen." So die Erklärung der Feuerwehr, weshalb schon im März von Waldbrandgefahr gesprochen wird.

Dazu käme die zunehmend starke Sonneneinstrahlung am Tag, die den Boden zusätzlich austrocknet und aufheizt. Somit sei "vielerorts ein lockerer, luftiger und leicht entzündbarer Bodenbelag vorhanden und es reicht, wie wahrscheinlich auch in diesem Fall, eine achtlos weggeworfene Zigarette aus, um diesen in Brand zu setzen".

Auch die Regierung Unterfrankens warnt vor Waldbrandgefahr. Für das kommende Wochenende seien Beobachtungsflüge geplant, wie sie am Donnerstag (10. März 2022) in Würzburg mitteilte. Bis Sonntag würden keine Niederschläge erwartet. Der Nachtfrost reduziere das Brandrisiko nicht. An die Wochenendausflügler appellierte die Regierung, keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. In den Nachmittagsstunden sei die Gefahr besonders hoch.