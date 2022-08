Zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochmorgen (24. August 2022) auf der A73 bei Erlangen gekommen.

Ausgelöst hat den Unfall nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg. Dieser war um 5.20 Uhr mit seinem Auto auf dem Frankenschnellweg in Richtung Heimat unterwegs. Zwischen Möhrendorf und Baiersdorf fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Ein nachfolgender 36-jähriger Verkehrsteilnehmer bemerkte die Unfallstelle zu spät und fuhr in diese hinein.

A73: 22-Jähriger löst Unfall mit mehreren Fahrzeugen aus

Der Fahrer des nächsten Autos versuchte noch auszuweichen, touchierte aber das Fahrzeug des 36-jährigen. Aus diesem wurde das linke Hinterrad herausgerissen. Über dieses fuhr wiederum ein weiteres Auto und schleifte das Hinterrad noch circa 100 Meter mit.

Kurzzeitig war daher die A73 in Fahrtrichtung Bamberg komplett gesperrt. Für die weitere Dauer der Unfallaufnahme und zum Räumen der Unfallstelle mussten auch die Standspur und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Vier der fünf Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Vorschaubild: © Pixel-mixer/ pixabay.com (Symbolbild)