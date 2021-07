A3 gesperrt: Autobahn zwischen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld nicht befahrbar

Autobahn nicht befahrbar Zeitraum: Mittwoch (28.07.2021) bis Donnerstag (29.07.2021)

Nächtliche Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt/Main

in Fahrtrichtung Frankfurt/Main Verkehr auf A3 wird umgeleitet - Ausschilderung vorhanden

Die A3 wird vorübergehend nicht befahrbar sein. Zwischen den A3-Anschlussstellen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld erfolgt von Mittwoch (28.07.2021) um 22 00 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag (29.07.2021) gegen 2 Uhr eine nächtliche Vollsperrung. Betroffen ist die Fahrtrichtung Frankfurt/Main, berichtet die zuständige A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

A3 von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt - Verkehr wird umgeleitet

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen werden in der Nacht vom 28.07. zum 29.07.2021 am Bauwerk BW 347a weitere Betonfertigteile für die Fahrbahn der überführten Kreisstraße ERH 22 zwischen Elsendorf und Buchfeld auf den bereits vorab installierten Stahlträger montiert.

Hierzu wird die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld voll gesperrt. Die Sperrung beginn am 28.07. um 22 Uhr und endet am 29.07. voraussichtlich um 2 Uhr. Der Verkehr wird über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geleitet.

Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord (78). Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U88 geführt und an der Anschlussstelle Schlüsselfeld (77) wieder zurück auf die A3 geleitet.

A3-Rastanlage Steigerwald: Wichtiger Hinweis für Besucher

Die Sperrung der Kreisstraße ERH 22 zwischen Elsendorf und Buchfeld bleibt bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Überführungsbauwerks voraussichtlich im September 2021 bestehen. Eine Umleitungsstrecke über Buchfeld – Ailsbach – Unterwinterbach –Frimmersdorf – Hermersdorf – Dutendorf – Oberwinterbach – Ochsenschenkel – Gleißen-berg – Schlüsselfeld – Attelsdorf – Elsendorf ist ausgeschildert.

Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Steigerwald Nord wird am 28.07. bereits um 21 Uhr gesperrt werden. Den Besuchern wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am 28.07. bis spätestens 21 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Höchstadt Nord und Schlüsselfeld erst wieder ab 29.07. voraussichtlich 2 Uhr möglich sein wird.

Autobahnmeisterei bittet auf A3 "um erhöhte Aufmerksamkeit"

"Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und den Anliegern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", heißt es vonseiten der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

Wegen Baumaßnahmen an A3 und A73 ist das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen seit Donnerstag (22.07.2021) teilweise gesperrt.