Am Mittwochvormittag (03. November 2021) um 11.21 Uhr wurde die Feuerwehr Heßdorf zu einem Autounfall auf der A3 in Richtung Würzburg gerufen, wie die Einsatzkräfte berichten. Die Alarmierung "zusammen mit den laut 'Alarmmatrix' eingeplanten Wehren - mit den Stichworten "1 oder 2 Pkw, Person eingeklemmt" verhieß nichts Gutes", so die Feuerwehr Heßdorf in ihrem Bericht.

A3-Unfall bei Höchstadt: Langer Stau behindert Feuerwehr

Und auch der Anfahrtsweg zur Unfallstelle sei alles andere als leicht gewesen. "Zunächst ging es im Baustellenbereich noch recht zügig (mit Sonderrechten) Richtung Einsatzstelle", heißt es weiter. Doch etwa einen Kilometer vor dem Ziel sei der "Tross" von mehreren Einsatzfahrzeugen im sich gebildeten Stau zum Stehen gekommen.

Glücklicherweise sei die Feuerwehr Adelsdorf in der Lage gewesen, "die Unfallstelle über die Gegenfahrbahn problemlos zu erreichen". Auch ein Streifenwagen der Polizei habe es bis zum Einsatzort geschafft.

Und dann "zum Glück", so die Feuerwehr, Erleichterung an der Unfallstelle: Keine Person war eingeklemmt. Allerdings hatte sich eine Frau mit ihrem roten Kleinwagen überschlagen, hatte ein Verkehrsschild gerammt und war im Straßengraben gelandet.

Frau hat bei Unfall großes Glück: Einsatz bei Höchstadt endet glimpflich

Doch eingeklemmt sei die Frau nicht gewesen. "Es handelte sich um ein allein beteiligtes Fahrzeug, welches die leicht verletzte Fahrerin bereits verlassen hatte", schreibt die Feuerwehr Heßdorf. "Die Polizei leitete den Verkehr zwischenzeitlich 1-spurig am Unfall vorbei, sodass die entsprechenden Rettungsfahrzeuge die Einsatzstelle dann doch noch erreichen konnten."

Die leicht verletzte Frau sei zwischenzeitlich vom Rettungsdienst betreut worden, das Unfallauto habe "sicher" auf dem Dach gelegen und keine Betriebsstoffe verloren.

"Nach Bergung des Unfall-Kfz durch ein Abschleppunternehmen reinigten wir noch die Unfallstelle von umher liegenden Gegenständen, welche durch das Unfallgeschehen aus dem Auto geschleudert worden waren", schreibt die Feuerwehr. Insgesamt habe der Einsatz rund zwei Stunden gedauert.

