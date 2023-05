Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemeldung erklärt, wird im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen die Aurachtalbrücke (BW 378a) in zwei Etappen neu gebaut.

Zunächst wird das Teilbauwerk, das die Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main trägt, erneuert. Nach aktueller Planung beginnt dann Mitte 2024 die Erneuerung des zweiten Teilbauwerks, das die Richtungsfahrbahn Nürnberg trägt.

Nach dem Abbruch des nördlichen Teilbauwerks wird nun das östliche Widerlager des abgebrochenen Teilbauwerks zurückgebaut.

Der unter der Brücke verlaufende Rad- und Wirtschaftsweg („Bierweg“) muss wegen der Rückbauarbeiten vom 25.05.2023 bis voraussichtlich 12.06.2023 jeweils von ca. 19:00 Uhr bis ca. 05:00 Uhr gesperrt werden.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.